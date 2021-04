Bayern - Sexspielzeug im Handgranaten-Stil löst Polizeieinsatz aus

An einem Waldrand in Bayern entdeckte eine Joggerin diese vermeintliche Handgranate in einem Plastiksack zusammen mit anderen Gegenständen. Dabei handelte es sich um Sexspielzeug .

Eine Joggerin hat die örtliche Polizei im bayrischen Hauzenberg am Montag mit einem Fehlalarm in Einsatzbereitschaft versetzt. An einem Waldrand entdeckte sie eine vermeintliche Handgranate. Diese war in einem durchsichtigen Plastiksack zusammen mit anderen Gegenständen verpackt. Statt um eine hochexplosive Waffe handelte es sich dabei aber um ein Sexspielzeug . Vom Vorfall berichtete die lokale Newsseite Nordbayern.