Die Netflix-Serie «Bridgerton» ist gerade in aller Munde. Der Megaerfolg hat jedoch auch seine Schattenseiten. So kämpft der Streamingdienst gerade damit, Sexszenen aus der Hitserie von Pornoseiten entfernen zu lassen: Kürzlich sind auf diversen Portalen raubkopierte Clips aufgetaucht, in denen das Serien-Traumpaar, gespielt von Phoebe Dynevor (25) und Regé-Jean Page (31), beim Liebesakt zu sehen ist.