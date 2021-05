Interpol stellt 83 Millionen Dollar von Cyber-Gangs sicher

Bankkonten eingefroren

Kurse manipuliert

Interpol nennt zwei Beispiel, wie die Cyberkriminellen vorgingen. In einem Fall, wurde eine Firma in Korea von einem Mann kontaktiert, der sich als Handelspartner ausgab. Er bat um die Bezahlung mehrere Rechnungen. Die Kontoangaben wurde aber so manipuliert, dass er profitierte. Anstatt dem Handelspartner überwies das Unternehmen das Geld – sieben Millionen Dollar – dann auf Bankkonten in Indonesien und Hongkong, die von dem Betrüger kontrolliert wurden.