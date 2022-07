Ärger am Zoll: Sextoy in die Ferien mitnehmen – das musst du beachten

«Wir wissen, wie sehr die Menschen an ihren Sexspielzeugen hängen. Wenn sie in den Ferien sind, ist es für viele schwierig, sich eine oder zwei Wochen ohne sie vorzustellen», sagt Johanna Rief, Head of Sexual Empowerment bei We-Vibe. Die Sextoymarke, die seit der Pandemie einen Anstieg der Verkaufszahlen verzeichnet, hat Tipps für dich, bevor du dein Toy in den Koffer packst: «Es ist wichtig, dass Menschen vor der Reise informiert werden. So kann man Probleme bei der Einreise in das Zielland vermeiden», sagt sie.