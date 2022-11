Vergewaltigungen in der Schweiz verunsichern die Bevölkerung

Mehrere Fälle von Sexualdelikten in der Schweiz sorgen für Verunsicherung in der Bevölkerung.

In Basel vergewaltigte am Samstag ein Unbekannter eine Frau im Treppenhaus. Tags darauf wurde in Rickenbach ZH eine Frau beim Spaziergang von einem Unbekannten angegriffen und schwer verletzt. Im August misshandelte ein Unbekannter eine 23-jährige Frau auf dem Nachhauseweg von der Wetziker-Chilbi sexuell. Nach solchen Vorfällen ist die Verunsicherung in der Bevölkerung gross, wie Passantinnen in Zürich gegenüber 20 Minuten bestätigen (siehe Video).