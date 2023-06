Vorwürfe: Feine Sahne Fischfilet am Openair St. Gallen kritisiert

1 / 3 Die Band Feine Sahne Fischfilet erhielt von einer anonymen Gruppe Vorwürfe wegen sexualisierter Gewalt. 20min/Taddeo Cerletti Dabei geht es vor allem um den Sänger Jan «Monchi» Gorkow. 20min/Taddeo Cerletti Die Verfasser der Vorwürfe und die Juso St. Gallen fordern, dass die Band nicht am Openair St. Gallen auftritt. 20min/Taddeo Cerletti

Darum gehts Eine anonyme Gruppe macht Vorwürfe wegen sexualisierter Gewalt gegen die Band Feine Sahne Fischfilet, die beim Openair St. Gallen spielt.

Die Juso St. Gallen schliessen sich der anonymen Gruppe an und fordern Massnahmen von Seiten des Openairs.

Das Openair St. Gallen beteiligt sich nicht an den anonymen Anschuldigungen, da diese gerichtlich bereits als Verleumdung gewertet wurden.

Das ist passiert

Diese Woche startet das Openair St. Gallen. Neben der Freude von vielen Festivalfans erntet das Openair auch heftige Kritik. In einem offenen Brief äussert sich die Gruppe «Keiner muss Täter sein» über die schweren Vorwürfe gegen Feine Sahne Fischfilet-Sänger Jan «Monchi» Gorkow. Der Musiker soll sexualisierte Gewalt ausgeübt haben. Die Gruppe fordert deshalb in einem anonymen offenen Brief ein Statement und Massnahmen vom Openair St. Gallen.

Das sagt Jan Gorkow

Der Vorwurf von sexualisierter Gewalt gegen Jan Gorkow ist nicht neu. Bereits im Mai 2022 veröffentlichte «Keiner muss Täter sein» die entsprechenden Vorwürfe auf ihrer Internetseite. Mehrere deutsche Medien versuchten, die Betreiber vergeblich zu erreichen. Bis heute gibt es für die Anschuldigungen keine Belege. «Im November 2022 stufte das Landgericht Stralsund die Vorwürfe als Verleumdung ein», berichtet der «Spiegel».

Im April äusserte sich die Band in einem Gespräch mit deutschen Medien erstmals zu den Vorwürfen. «Es gibt und gab keine Fälle der sexualisierten Gewalt, die von uns ausgingen», sagt Gorkow. Aber dennoch habe die gesamte Band schon vor den Vorwürfen Workshops zu Sexismus besucht und dabei einige Sachen gelernt.

«Ich will hier jetzt nicht so tun, als ob ich noch nie sexistischen Scheiss gelabert hätte. Ich bin kein Heiliger. Ich komme aus Vorpommern», so Gorkow. Er habe auch schon mal Parolen gebrüllt, von denen er mittlerweile wisse, dass sie sexistisch sind. «Aber damit habe ich mich dann auch auseinandergesetzt», sagt er.

Die Band würde sich zwar selber reflektieren, aber liesse sich nicht mehr auf diese Spiele ein. «Weil es das Gelaber von Moralaposteln ist, die angeblich immer schon perfekt waren. Auf einmal sind alle Klimaschützer, Feministen, gegen Nazis – am besten noch Experten», so Gorkow.

Das sagen die Juso St. Gallen

Auch die Juso St. Gallen stellen sich hinter die anonymen Verfasser des offenen Briefs. Das Openair St. Gallen schmücke sich gerne mit Werten wie Toleranz und Respekt. «Wenn Worten keine Taten folgen, sind diese nicht mehr als Heuchelei», heisst es in einer Medienmitteilung. Die Juso St. Gallen möchten am Festival mit Besucherinnen und Besuchern über die Vorwürfe gegen Jan Gorkow sprechen. «Solche Bands haben im Sittertobel nichts verloren», sagt Léonie Schubiger, Co-Präsidentin der Juso St. Gallen.

Das sagt das Openair St. Gallen

«Wir nehmen Anschuldigungen wegen sexualisierter Gewalt sehr ernst und stehen für ein diskriminierungsfreies Festival», sagt das Openair St. Gallen in einem Statement. Man sorge durch verschiedene Kommunikationsmassnahmen für die Sensibilisierung aller Crewmitglieder sowie des gesamten Publikums.

Die Integration von bestimmten Klauseln in Offerten an die Künstlerinnen und Künstlern sei aktuell jedoch ein grösseres Diskussionsthema innerhalb der Festivalszene und den entsprechenden Verbänden. «Wir bieten Täterinnen und Tätern keine Bühne, können uns im Fall von Feine Sahne Fischfilet allerdings an anonymen Anschuldigungen, die seit über einem Jahr ohne konkrete Vorwürfe und zudem gerichtlich bereits als Verleumdung gewertet wurden, nicht beteiligen», heisst es.

Sexismus-Vorwürfe gegen St. Galler Punkband «Knöppel» Kürzlich wollte die St. Galler Band Knöppel mit Leadsänger Jack Stoiker ihr neues Album, das im Herbst erscheinen soll, in der Grabenhalle St. Gallen vorstellen. Die Grabenhalle hatte jedoch etwas dagegen und möchte vorläufig keine Auftritte der Band mehr haben. Das berichten das Kulturmagazin «Saiten» und das «St. Galler Tagblatt». 2019, als Knöppel das letzte Mal in der Grabenhalle aufgetreten war, soll das Team, das im Einsatz stand, schlechte Erfahrungen gemacht haben. Die Stimmung sei unangenehm gewesen. Zudem seien die Textzeilen zu penetrant männlich, plump und sexistisch. «Wir finden die Entscheidung natürlich völlig falsch und würden gerne spielen», sagte Jack Stoiker zu dem Entscheid der Grabenhalle.