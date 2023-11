Sexualkunde: «Es kursiert sehr viel Falschwissen über Sexualität»

Céline Olivier ist Sexologin und Mitglied der Swiss Society of Sexology

Es ist sehr besorgniserregend und auch traurig, dass sich solches Unwissen heutzutage verbreitet, aber es wundert mich andererseits auch nicht. Für mich beweist diese Studie, dass Experten wie Sexualpädagogen verstärkt Lehrer unterstützen sollten, um sexuelle Bildung in Schulen zu fördern und zu professionalisieren.



Was ist der grundlegende Auftrag der Sexualkunde?

In erster Linie geht es um Prävention und sexuelle Gesundheit (Schutz vor unerwünschten Schwangerschaften und sexuell übertragbaren Krankheiten) – aber noch um vieles mehr. Die Ziele sexueller Bildung sind es, den Jugendlichen ein altersgerechtes, aber umfassendes Verständnis für die eigene Sexualität zu vermitteln und Fähigkeiten zu entwickeln, um eine selbstbestimmte Sexualität und gesunde Beziehungen aufzubauen.



Heute werden Jugendliche viel früher sexualisiert – unter anderem auch über Social Media – wie sollten Schulen auf diese Entwicklung reagieren?

Es ist unsere Pflicht als Erwachsene, Lehrer und auch Fachperson der sexuellen Gesundheit, unsere Heranwachsenden zu befähigen, sich eine Meinung zu bilden und sich abzugrenzen. Wir müssen der «Normalität» in den sozialen Medien mit einer «Normalität» im Diskurs begegnen.