Prinz George und Prinzessin Charlottes Schule von Sexverbrechen erschüttert

An der ehemaligen Schule der Royal-Kids bekannte sich ein Lehrer wegen Sexualverbrechen an Kindern nun vor einem Londoner Gericht schuldig.

Prinz George (9) und Prinzessin Charlotte (7) besuchten von 2017 bzw. 2019 bis Sommer 2022 die Thomas’s Battersea in London. Die Elite-Schule sieht sich nun allerdings einem handfesten Skandal gegenüber.

In Sachen Schulbildung ist für die britischen Thronfolgenden nur das Beste gut genug. Aus diesem Grund schickten Prinz William und Prinzessin Kate ihre beiden ältesten Kinder, Prinz George und Prinzessin Charlotte, bis Anfang Sommer 2022 auf die Londoner Schule Thomas’s Battersea. Doch ausgerechnet diese Elite-Schule, die mehr als 20’000 Pfund pro Jahr kostet, steht aktuell wegen eines Sexualverbrechens in den Schlagzeilen.

Gemäss der «Daily Mail» muss sich Matthew Smith, einer der ehemaligen Vertrauenslehrer an der renommierten Bildungseinrichtung, vor dem Westminster Magistrates Gericht verantworten. Dem 34-Jährigen wird sexuelle Misshandlung und die Anfertigung und Verbreitung von kinderpornografischen Inhalten vorgeworfen. In der Verhandlung soll sich Smith bereits schuldig bekannt haben, wie die britische Zeitung weiter schreibt – und stellt klar: Die dem Ex-Lehrer zu Last gelegten Taten sollen nicht im Zusammenhang mit Schülerinnen und Schülern der Thomas’s Battersea stehen.