Sex-Opfer mit «Besitz von Andrew Tate» tätowiert

Vorwürfe gegen Ex-Kickboxer : Sexuell ausgebeutete Frauen wurden mit «Besitz von Andrew Tate» tätowiert

Der verhaftete Ex-Kickboxer und Influencer Andrew Tate (36) soll in Rumänien Frauen ins Sex-Business gezwungen haben. Seinen Opfern wurde angeblich «Besitz von Andrew Tate» in die Haut gestochen.

Seit Ende Dezember sitzt der ehemalige Kampfsportler und Influencer Andrew Tate in Rumänien in Untersuchungshaft. Er und sein Bruder wurden wegen des Vorwurfs des Menschenhandels und Vergewaltigung verhaftet, seine U-Haft wurde vorerst auf 30 Tage festgesetzt. Mehrere seiner Luxusautos wurden beschlagnahmt, darunter ein Rolls-Royce und ein Aston Martin. Die Ermittlungen ausgelöst hatte eine 22-jährige Frau, die angab, sie sei von Tate gefangen gehalten worden.

Eingesperrt und 24 Stunden am Tag überwacht

Nun wurden neue grausige Details zu den Vorwürfen bekannt. So berichten diverse Medien unter Berufung auf Polizeiquellen, die ausgenutzten Frauen seien mit den Worten «Besitz von Andrew Tate» tätowiert worden. Er soll die Frauen wie Gefangene gehalten haben. «Der Missbrauch war psychisch und physisch», so ein Mitarbeiter der Justizbehörden laut «Daily Mail». Sie hätten das Haus nicht ohne Securitys verlassen dürfen und seien 24 Stunden am Tag überwacht worden.