Fan-Ärger beim GP Österreich : «Das Eis-Mädchen wird pausenlos von betrunkenen Männern belästigt»

Misstöne bei der österreichischen Motor-Party. In Spielberg wird nicht zum ersten Mal dieses Wochenende Kritik am Verhalten einiger Fans laut. Die Formel 1 reagiert mit einem Statement.

Das hier geschah bereits am Freitag: Niederländische Fans bejubeln Hamilton-Unfall

Das Rennen der PS-Königsklasse in der österreichischen Steiermark ist ein wahrer Fan-Magnet. Mehr als 300’000 Zuschauer verfolgen die Action am Red-Bull-Ring live mit. Die Quartiere in der Umgebung sind restlos ausgebucht, auch die lokalen Campingplätze sind überbucht. Doch nicht zum ersten Mal gibt es auch Misstöne rund um die Motorsport-Party.