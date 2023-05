Luzern: Sexuelle Belästigung an der Fasnacht? Stadtrat sieht wenig Handlungsbedarf

Die Luzerner Jusos hatten sich im Februar mit einem offenen Brief an den Luzerner Stadtrat gewandt.

Die Hauptforderungen der Juso: das Aufhängen von Präventionsplakaten, die Verteilung von Flyern, Beiträge in den sozialen Medien sowie die Einrichtung einer Anlaufstelle in der Stadt, bei der Belästigungsfälle gemeldet werden könnten. Der Stadtrat lehnt in seiner Antwort jetzt jedoch fast alle Forderungen ab.

Es wird ein Meldetool eingerichtet

«Für uns ist es grundsätzlich eine positive Reaktion, dass der Stadtrat unseren offenen Brief so zeitnah beantwortet hat», sagt Zoé Stehlin, Co-Präsidentin der Juso Luzern. «Jedoch werden nicht alle vorgeschlagenen Massnahmen umgesetzt, was uns enttäuscht, insbesondere, da wir die Begründungen nicht nachvollziehen können.» Die Stadtregierung hat ihre Entscheidung damit begründet, dass sexuelle Belästigung und sexualisierte Gewalt nicht nur an der Fasnacht passieren. «Das ist zwar korrekt», so die Juso, «ändert aber nichts daran, dass es an der Fasnacht zu solchen Vorfällen kommt und deshalb Massnahmen zur Prävention und zur Betreuung von Betroffenen benötigt werden.»