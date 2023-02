Luzern: Juso wollen Kampagne gegen sexuelle Belästigung an der Fasnacht

Prävention : Juso wollen Kampagne gegen sexuelle Belästigung an der Fasnacht

In einem offenen Brief an den Stadtrat fordern die Juso, dass ab 2024 präventive Massnahmen gegen sexuelle Belästigung an der Fasnacht ergriffen werden. Vorgeschlagen wird eine Kampagne etwa mittels Plakaten oder eine Anlaufstelle vor Ort.