Schwere Anschuldigungen - Sexuelle Belästigung – trennte sich deshalb Nike von PSG-Star Neymar?

«Neymar Jr. ist nicht länger ein Nike-Sportler» – mit dieser Aussage trennten sich im August 2020 die Wege von PSG-Stürmer Neymar und seinem Ausrüster Nike. Die Nachricht kam für viele Sportbegeisterte unerwartet. War doch Nike schon eh und je Partner des brasilianischen Superstars gewesen. Von heute auf morgen ging die Zusammenarbeit in die Brüche. Damals gab es Spekulationen für die Gründe der plötzlichen Trennung. Doch wie so häufig im Business, ging man davon aus, dass es finanzielle Diskrepanzen zwischen Neymar und der weltweit bekannten Sportmarke gab.

Zu Oralsex gezwungen?

Jetzt kommen pikante Details ans Licht. Denn die Beziehung des Brasilianers und Nike soll laut «Wall Street Journal» nicht am Geld gescheitert sein. Ganz im Gegenteil. Neymar wird vielmehr der sexuellen Belästigung bezichtigt. Wie eine Marketing-Mitarbeiterin von Nike nun behauptet, soll der Fussballer sie bei einem geschäftlichen Aufenthalt 2016 in einem Hotel Zimmer in New York zum Oralsex zwingen wollen. Sie habe für ihn gearbeitet und Dinge vor Ort organisiert. Wie sie dem Journal berichtet, habe sie lange mit sich gehadert und erst 2018 eine Beschwerde beim Unternehmen eingereicht. Daraufhin wurde von Seiten Nikes eine Untersuchung gegen das Werbegesicht des Unternehmens eingeleitet.