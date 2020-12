Kinder werden immer häufiger im Internet sexuell belästigt. Das zeigt eine von der Swisscom in Auftrag gegebene Studie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) über die Freizeitgestaltung und den medialen Alltag von Jugendlichen. Die Studienautoren schreiben von einem «starken Anstieg»: Während 2014 erst 19 Prozent der Jugendlichen von 12 bis 19 Jahren sexuelle Belästigung online erlebten und es 2018 noch 30 Prozent waren, so sind es mittlerweile ganze 44 Prozent.

Mädchen sind dabei öfter Opfer von sexueller Belästigung im Internet: 55 Prozent der befragten Mädchen gaben gemäss der Studie an, bereits von einem Fremden online sexuell belästigt worden zu sein. Bei den Jungen waren es 28 Prozent. Am häufigsten gaben die 16- bis 17-Jährigen bei der Befragung an, Erfahrungen mit sexueller Belästigung gemacht zu haben.