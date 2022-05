Untersuchung fallen gelassen: Sexuelle Belästigung – zwei Angestellte sagten nicht gegen Chef aus

Der ehemalige Direktor Marc Fehlmann wurde durch das zuständige Präsidialdepartement entfernt, nachdem ein Konfliktlösungsprozess in der Geschäftsleitung gescheitert war.

Ein nicht namentlich genanntes Mitglied der Geschäftsleitung des Historischen Museums Basel (HMB) soll Mitarbeiterinnen sexuell belästigt haben. Dieser Vorwurf wurde im Juni 2020 an den damaligen Direktor Marc Fehlmann herangetragen. Wie die Geschäftsprüfungskommission (GPK) in einem am Montag publizierten Bericht festhält, wollte Fehlmann personalrechtliche Massnahmen ergreifen, durfte das aber aufgrund einer Weisung des zuständigen Präsidialdepartements (PD) der damaligen Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann nicht.