Kriminologe ist überrascht: Sexuelle Gewalt an Sek-B-Schülerinnen hat sich verdreifacht 

Die Opferrate bei sexueller Nötigung von Mädchen aus dem bildungsfernen Milieu hat sich in den letzten sieben Jahren verdreifacht: Das zeigt die aktuelle Zürcher Jugendbefragung. Selbst der Kriminologe Denis Ribeaud von der Uni Zürich, der die gross angelegten Befragungen seit 1999 durchführt, ist vom deutlichen Anstieg überrascht, wie er in der «SonntagsZeitung» sagt.

Er habe selten eine Zunahme gesehen, die so einheitlich war – in allen Formen der Belästigung sei ein Anstieg zu verzeichnen gewesen. «Dass der Anstieg gerade bei schweren Formen der sexuellen Nötigung und Vergewaltigung bei den Sek-B-Schülerinnen so deutlich ausfällt, hat mich aber tatsächlich überrascht», so Ribeaud.