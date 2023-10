Im Zug: Frau (26) von Fremden gefragt, ob sie mit ihm Sex haben will

«Das war eine massive Grenzüberschreitung», sagt Brigitte Kämpf von der Frauenberatung sexuelle Gewalt in Zürich. Sie empfiehlt, in so einem Fall Anzeige bei der Polizei zu erstatten.

Die Frauenberatung sexuelle Gewalt in Zürich erklärt, wie man sich in so einer Situation verhalten kann.

Auf der Fahrt nach Biel wurde die Frau auf einen Mann aufmerksam. «Er starrte mich erst intensiv an», sagt sie. Nachdem er kurz den Wagen verlassen hatte, kam er zurück und setzte sich erneut in ihre Nähe. Daraufhin begann er, seine Genitalien zu berühren und fragte sie, ob sie mit ihm Sex haben will.

Wie kann ich in so einer Situation reagieren?

«Das war eine massive Grenzüberschreitung», sagt Brigitte Kämpf von der Frauenberatung sexuelle Gewalt in Zürich, «die Frau hat sehr gut reagiert, indem sie weggegangen ist und den Vorfall der Polizei gemeldet hat.» Sie gibt Hilfestellungen, wie man sich in solchen Situationen verhalten und Hilfe holen kann.

«Wenn andere Menschen im Abteil sind, kann man aufstehen, laut werden und direkt um Hilfe fragen», so Kämpf. «Sagen Sie laut: ‹Sie in dem roten Mantel, helfen Sie mir!›». Je mehr Leute sich direkt angesprochen fühlen, desto besser. Zudem könne man den Kondukteur oder die Zugbegleiterin suchen und ansprechen. Ist niemand anwesend, gibt es auch in allen S-Bahnen den SOS-Knopf mit der Gegensprechanlage bei der Tür, mit dem Verbindung mit der Bahnpolizei aufgenommen werden kann.

«Auch das Handy rauszuholen und laut zu sagen ‹Ich filme Sie jetzt, hören Sie auf!› kann helfen», so die Beraterin. Durch die Ankündigung kann das Material laut Kämpf sogar später als Beweismittel dienen. «Wenn ich ganz alleine bin, würde ich dies eher nicht machen, denn das Filmen könnte die Situation eskalieren lassen», so Kämpf.

Immer Anzeige erstatten

Sie empfiehlt, in so einem Fall Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Steigt man in einer Grossstadt wie Zürich aus, ist der Weg zur nächsten Polizeistation nicht weit. «Auf dem Land sind die jedoch oft abends nicht immer besetzt», so Kämpf. Dort kann man dann während der Öffnungszeiten vorbeigehen und später Anzeige erstatten. «Das kann einer Betroffenen ein ermächtigendes Gefühl geben. Ich kann damit im Nachhinein noch eine Grenze aufzeigen, auch wenn es im Moment des Vorfalls nicht möglich war.»