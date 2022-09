Lugano: Sexuelle Handlungen mit mehreren Kindern – Polizei ermittelt gegen Schuldirektor

In Lugano ermittelt die Polizei wegen sexueller Handlungen mit Minderjährigen gegen den Direktor einer Mittelschule.

Der Direktor einer Mittelschule in Lugano hat demnach die Intimsphäre mehrerer Kinder verletzt.

Die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei Tessin haben ein Strafverfahren gegen einen 39-jährigen Schweizer Lehrer, Direktor einer Mittelschule in der Region Lugano, eröffnet. Die Ermittlungen, die sich noch in einem frühen Stadium befinden, beziehen sich insbesondere auf mutmassliche Straftaten gegen die Intimsphäre mehrerer Minderjähriger. Die Anklage gegen den Mann lautet auf sexuelle Handlungen mit Kindern, wie die Kantonspolizei in ihrer Mitteilung schreibt.