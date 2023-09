Sexuelle Misshandlungen: Bischof Büchel kannte den Namen des Täters

An der Medienkonferenz vom 13. September in St. Gallen zeigte sich Bischof Markus Büchel sehr betroffen von einem bestimmten Fall, von dem er aus der Pilotstudie zur sexuellen Misshandlung in der katholischen Kirche erfahren hatte. Aber er war bei seinen Aussagen zu E.M. inhaltlich nicht sattelfest und verstrickte sich in Widersprüche. «Mir ist der Name des Priesters nicht bekannt. Die Identifikation läuft», sagte der Bischof etwa – jetzt korrigiert das Bistum St. Gallen die Aussage von Büchel.