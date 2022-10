An zwei ehemaligen christlichen Schulen sollen sich sexuelle Missbräuche zugetragen haben. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen führte rechtliche Abklärungen durch.

Kaltbrunn SG : Sexuelle Übergriffe an Kindern – «Grossteil der Delikte verjährt»

1 / 2 Die Vorgängerorganisationen der Christlichen Schule Linth (CSL) werden mit massiven Vorwürfen konfrontiert. Google Maps/Google Earth Die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen hat rechtliche Abklärungen durchgeführt. 20min/ Shannon Zangger

Darum gehts In der Domino Servite Schule sowie der Mission Kwasizabantu in Kaltbrunn SG sollen sich laut einer Untersuchung bis 2002 diverse sexuelle Übergriffe zugetragen haben.

Die Staatsanwaltschaft St. Gallen hat über die Medien von den Umständen erfahren und entsprechende Abklärungen eingeleitet.

Diese ergaben, dass der Grossteil der Delikte bereits verjährt ist.

Wegen der Verjährung und der fehlenden Ermittlungsansätze wurden die Ermittlungen sistiert.

Wie 20 Minuten im Sommer berichtete, kursierten immer wieder Gerüchte, nach denen es in der Domino Servite Schule sowie der Mission Kwasizabantu in Kaltbrunn SG zu Fällen körperlicher, psychischer und sexueller Gewalt gekommen sei.

Eine externe Anwaltskanzlei führte basierend auf offiziellen Akten der Nachfolgerorganisation Christliche Schule Linth und Evangelische Gemeinde Hof Oberkirch eine Untersuchung durch. Aus dieser ergab sich, dass viel für die Glaubhaftigkeit der Anschuldigungen spreche.

Staatsanwaltschaft leitete rechtliche Abklärungen ein

Die Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen hatte über die Medien von den Missbrauchsvorwürfen in Kaltbrunn SG erfahren und entsprechende rechtliche Abklärungen getätigt, wie sie am Mittwoch in einer Medienmitteilung schreibt.

Die beiden Leitungsgremien der Christlichen Schule Linth sowie der Evangelischen Gemeinde Hof Oberkirch in Kaltbrunn SG haben einen Untersuchungsbericht in Auftrag gegeben, welcher im Juli 2022 veröffentlicht wurde. Aufgrund der im Bericht erwähnten Missbrauchsvorwürfe ergab sich der Verdacht, dass es in der Zeit zwischen 1995 und 2002 zu körperlicher Züchtigung, Verletzungen der Fürsorge- oder Erziehungspflicht und Verletzungen des Berufsgeheimnisses gekommen sein könnte.

Der Grossteil der Delikte bereits verjährt

Infolgedessen hat die Staatsanwaltschaft St. Gallen von Amtes wegen Abklärungen eingeleitet. Im Weiteren bestand der Verdacht, dass es in der Zeit zwischen 2002 und 2010 zu sexueller Belästigung von Schülern gekommen sei. Bei den meisten der in Frage kommenden Delikte ist bereits die Verjährung eingetreten oder es fehlt an einem Strafantrag, weshalb die Untersuchung nicht durchgeführt wurde, so die Staatsanwaltschaft.

Was die Strafuntersuchung gegen die unbekannte Täterschaft wegen Verdacht auf Vergewaltigung und sexuelle Handlungen an Kindern betrifft, musste die Staatsanwaltschaft diese bis auf weiteres pausieren, da aktuell keine weiteren Ermittlungsansätze vorhanden sind. Das Verfahren wird bei Vorliegen konkreter Ermittlungsansätze wiederaufgenommen, so die Staatsanwaltschaft.

Bist du minderjährig und von sexualisierter Gewalt betroffen? Oder kennst du ein Kind, das sexualisierte Gewalt erlebt? Hier findest du Hilfe: Polizei nach Kanton Kokon, Beratungsstelle für Kin der, Jugendliche und junge Erwachsene Castagna, Beratungsstelle bei sexueller Gewalt im Kindes- und Jugendalter Online Opferberatung Beratungsstellen der Opferhilfe Schweiz Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Bist du selbst pädophil und möchtest nicht straffällig werden? Hilfe erhältst du bei Forio und bei den UPK Basel.