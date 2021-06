Basel - Sexuelle Übergriffe an Tagesschule – Lehrer freigestellt

Das Erziehungsdepartement und die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt bestätigten ein laufendes Verfahren. Die Eltern wurden am Donnerstag über die Vorfälle informiert.

An der Tagesschule Ackermätteli soll es mehrfach zu sexuellen Übergriffen an Kindern gekommen sein, begangen durch eine Lehrperson. Der Beschuldigte wurde inzwischen vom Unterricht freigestellt, wie 20 Minuten erfahren hat. Staatsanwaltschaft und Erziehungsdepartement bestätigen ein laufendes Verfahren. Die Eltern wurden am Donnerstag über den Fall informiert. Unklar ist noch, ob die Staatsanwaltschaft für den Beschuldigten inzwischen Untersuchungshaft beantragt hat. Es gilt die Unschuldsvermutung.