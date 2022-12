Lausanne: Sexuelle Übergriffe im ÖV häufen sich – das sollten Betroffene tun

In Lausanne häuften sich in den letzten Wochen die Fälle von sexuellen Übergriffen auf Frauen im ÖV. Eine Zugreisende erstattete sofort Anzeige, der Täter wurde daraufhin festgenommen.

Im Lausanner ÖV kam es seit Ende November 2022 zu mehreren Vorfällen von sexuellen Übergriffen. Eine Frau zeigte einen Mann an, der vor ihr masturbierte. Der Täter wurde rasch gefasst. Die Waadtländer Polizei ermutigt Opfern, Anzeige zu erstatten.

Darum gehts Nicht immer melden Opfer von sexueller Gewalt die Vorfälle bei der Polizei.

Ein grober Fehler – wenn man die Geschichte einer Frau aus Lausanne betrachtet.

Die Polizei verspricht, jeden Fall «mit Taktgefühl und Respekt» zu behandeln.

In den vergangenen Wochen wurden mehrere Fälle von sexuellen Übergriffen in öffentlichen Verkehrsmitteln im Raum Lausanne registriert. Obwohl in vielen Fällen die Opfer danach darüber schwiegen, zeigt ein konkreter Fall deutlich, wie eine rasche Anzeige zur Festnahme des Täters führen kann.

Die Schilderung auf Twitter über den sexuellen Angriff auf eine Uni-Studentin in der Lausanner Metro durch einen sogenannten Frotteur - einen Menschen, der sich an anderen reibt, um dadurch sexuell stimuliert zu werden - löste eine Kettenreaktion aus. Das Opfer wurde von anderen Frauen auf Twitter ermutigt, Anzeige zu erstatten, was es schliesslich dann auch tat.



Anzeige sofort erstattet, Täter gefasst

Bald erzählten weitere Opfer von ähnlichen Übergriffen, die sich in letzter Zeit in öffentlichen Verkehrsmitteln im Kanton Waadt ereignet hatten – darunter auch eine schwangere Frau, die von einem sexuellen Übergriff in einem Zug berichtete. «Während der Fahrt setzte sich ein junger Mann mir gegenüber. Plötzlich sah ich, dass er masturbierte und mich dabei anstarrte. Er hatte sein Geschlechtsteil aus seinem Jogginganzug herausgeholt. Ich stand sofort auf», sagt die Frau zu 20 Minutes.

Das Opfer stieg in Aigle aus und meldete einem Kontrolleur, was passiert war. Die SBB bestätigte gegenüber 20 Minutes den Vorfall und teilte mit, dass der Täter kurz danach festgenommen werden konnte. «Sobald unsere Mitarbeitenden von dem Vorfall erfuhren, riefen sie die Polizei und die Person wurde gefasst.»

Dunkelziffer der Übergriffe sehr hoch

Florence Frei, Sprecherin der Waadtländer Polizei, sagt: «Solche Fälle werden mit Taktgefühl, Professionalität und Respekt vor den Opfern behandelt.» Die Zahl derjenigen, die nach einem sexuellen Übergriff auf eine Anzeige verzichten, sei nicht zu beziffern.

Auch die Gründe dafür, wieso eine Frau auf eine Anzeige verzichtet, seien vielfältig: «Schamgefühl, der Wunsch, die erlittene Erfahrung zu verheimlichen, um nicht verurteilt zu werden. Angst, die Polizei umsonst zu belästigen, oder vor einer möglichen Verharmlosung der Tatsachen. Die Dunkelziffer ist bei dieser Art von Straftaten also wahrscheinlich immer noch sehr hoch», bedauert die Kommunikationsbeauftragte.

Wirst du oder wird jemand, den du kennst, sexuell belästigt? Hier findest du Hilfe: Belästigt.ch, Onl ineberatung bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz Verzeichnis von Anlaufstellen Online Opferberatung Beratungsstellen der O pferhilfe Schweiz