Bludenz: Sexueller Übergriff auf 13-Jährige

Am Montagabend nach 18 Uhr kam es im Bezirk Bludenz (A), rund 30 Kilometer von der Schweizer Grenze entfernt, zu einem sexuellen Übergriff an einem 13-jährigen Mädchen. Wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg am Dienstag mitteilte, führte eine sofort durchgeführte Fahndung zur Festnahme eines 30-jährigen Verdächtigen.