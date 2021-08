Tätersuche in Solothurn : Sexueller Übergriff auf junge Frau – Kapo bittet Bevölkerung um Hilfe

Nach einer Party beim Uferpark in Luterbach SO musste eine Frau ungewollte sexuelle Handlungen über sich ergehen lassen. Die Kapo sucht nach dem mutmasslichen Täter.

Bei der alten Kläranlage in Luterbach Solothurn besuchte eine junge Frau am Wochenende eine Party.

Beim Uferpark in Luterbach SO, direkt beim Attisholzareal, kam es zu einem sexuellen Übergriff. Wie die Kapo mitteilt, war das Opfer eine junge Frau. Sie besuchte eine Party bei der alten Kläranlage. «Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde das Opfer ausserhalb des Gebäudes vom Täter angesprochen, der sexuelle Übergriff fand auf einer naheliegenden Wiese statt», so Kapo-Sprecher Andreas Mock.