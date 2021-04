Ermittlungen eingeleitet : Sexvorwürfe gegen Trump-Verbündeten im US-Kongress

Das US-Repräsentantenhaus hat eine Untersuchung gegen den republikanischen Abgeordneten Matt Gaetz eingeleitet.

Anderen Abgeordneten Nacktfotos gezeigt

Die Justizermittlungen gegen Gaetz begannen bereits während Trumps Amtszeit. Die Vorwürfe stehen in Zusammenhang mit Ermittlungen gegen einen Bekannten des Abgeordneten in Florida, dem Sexhandel mit Minderjährigen zur Last gelegt wird. Medienberichten zufolge soll der Mann womöglich Frauen an Gaetz vermittelt haben.