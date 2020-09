Sexy Praktiker – Das kann der Mini-SUV

Es muss auch bei Ford nicht immer Mustang sein – der Mini-SUV Puma verkauft sich in der Schweiz wie frische Weggli. Dabei ist die Konkurrenz in kaum einem Segment so gross, wie bei den kleinen SUV. Doch a nders als der seit 2014 im gleichen Segment angebotene Ford Ecosport versucht d e r Puma keine optische Annäherung an den Geländewagen-Stil, sondern positioniert sich als bulligen City-Sportler. H ohe Schulterlinie, schmalen Fenstern, gro ss e r Kühler und definiert e Kotflügel – so würde Porsche wohl einen Mini-SUV zeichnen.