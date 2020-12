FCB-Trainer Ciriaco Sforza war nach der 0:2-Niederlage gegen YB erst wortkarg, dann immer genervter. (Video: 20 Minuten/ete)

Darum gehts Der FCB verliert gegen YB 0:2 und bleibt im Spitzenspiel unter den Erwartungen.

Ciriaco Sforza gratuliert YB zum Sieg.

In gereiztem Unterton sagt er, dass sein Team einfach einen schlechten Tag eingezogen habe.

Nach drei Siegen in Serie ging der FCB mit viel Vorschusslorbeeren ins Schlagerspiel gegen YB – und versagte. Nach lediglich 20 Minuten lag Rotblau mit 0:2 im Hintertreffen. Die Frage sei erlaubt: Wie ist es möglich, dass die Mannschaft nicht von Anfang an bereit war? Schmerzhaft wurde den Baslern vor Augen geführt, wie weit sie in Realität von einem Spitzenteam entfernt sind. Nach dem Spiel herrschte im Lager der Basler Ernüchterung und auch Ratlosigkeit. Auch bei Trainer Ciriaco Sforza, der erst mit knappen Sätzen auf die Fragen der Medienschaffenden antwortete, dann immer wortkarger wurde und am Ende nur noch genervt schien.

«Ich glaube, ich mache es einfach heute Abend: Ich gratuliere YB zur ersten Halbzeit. Wir waren in der ersten Halbzeit nicht im Spiel drin und haben auch verdient verloren», begann der FCB-Trainer. Dann kam die erste Nachfrage und Sforza war schon weniger moderat. «Ich glaube, wir müssen nicht lang darüber diskutieren. Wir haben in der ersten Halbzeit nicht gut gespielt, aber das werden wir intern analysieren.»

Beim erneuten Nachhaken des Journalisten, um eine Erklärung zu erhalten, warum der FCB in den ersten 45 Minuten eines Spitzenspiels nicht bereit war, wurde der FCB-Trainer sichtlich genervter. «Jeder hat einmal einen schlechten Tag», so der 50-Jährige mit gereiztem Unterton, «und wir akzeptieren heute mal, dass der Gegner besser war und wir keine gute erste Halbzeit abgeliefert haben.»

Kein Grund zum Schämen

Enttäuschung war bei den Routiniers Fabian Frei und Pajtim Kasami auszumachen. «Es ist tragisch, wir haben die ersten 20 Minuten komplett verschlafen», so Kasami. «Wir waren zu passiv und wurden bestraft. Aber es ist schwierig so kurz nach dem Spiel Worte zu finden. Wir sind an den Gegentoren selber schuld. Aber es geht weiter und man muss jetzt nicht meinen, dass alles fertig ist.» Natürlich sei YB besser gewesen. Vor allem in der ersten Halbzeit, sagt Frei kurz nach der Niederlage. «Wenn man aber die Tore anschaut, vor allem das erste, passiert uns das nicht oft. Ich habe darum auch nicht das Gefühl, dass sie uns an die Wand gespielt haben und wir uns schämen müssen.»

Das sagen die Basler Fabian Frei und Pajtim Kasami dazu, dass der FCB nicht bereit für das Schlagerspiel war. (Video: 20 Minuten/ete)

Man sei enttäuscht und auch nicht zufrieden mit sich. Man müsse kritisch sein, aber jetzt auch nicht in Hektik verfallen. Man habe in den letzten drei Spielen gute Resultate erzielt, fuhr Frei weiter, «und müsse nach einem Spiel, dass nun für einmal nicht so gut war, nicht gleich wieder alles hinterfragen. Frei: «0:2 zurückzuliegen nach 30 Minuten ist gegen jeden Gegner schwierig, gegen diesen aber noch schwieriger. Im Moment müsse beim FCB sehr viel zusammenpassen, um gegen YB als Sieger vom Platz zu gehen.

Ein Ausrufezeichen an die Konkurrenz

Am Mittwoch hat wenig bis gar nichts zusammengepasst. Frei: «Ich habe auch mehr von uns erwartet und die ganze Mannschaft wollte den Sprung an die Tabellenspitze schaffen, aber so ist der Fussball. Er ist kein Wunschkonzert und der Gegner steht verdient da oben.» Und auf die Frage der Nummer 1 in der Schweiz hat der Routinier eine simple Antwort: «Sie sind Tabellenführer, also sind sie die Nummer 1 in der Schweiz.» Und das Zeichen, das Rotblau setzen wollte, wurde zu einem Ausrufezeichen - von YB an die Konkurrenz.