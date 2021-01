Jetzt lanciert der FCB-Coach sein Goalie-Rennen neu. «In der Vorbereitung werden beide die gleichen Chancen haben», sagt Sforza am Mittwoch und ist voll des Lobes für seine zwei Torhüter: «Heinz hat das in den letzten Spielen hervorragend gemacht. Nicht nur spielerisch, sondern auch als Persönlichkeit.» Gleichzeitig habe sich Nikolic immer toll verhalten, auch als er nicht gespielt habe.

Athletik-Trainer geht, Chippferfield-Sohn kommt

In Sachen Winter-Transfers will sich Ciriaco Sforza noch nicht in die Karten blicken lassen. «Jeder Trainer hat natürlich seine Wünsche», sagt der Aargauer. «Man muss aber auch die aktuelle Corona-Situation im Fussball sehen.» Das Transfer-Fenster (öffnet am 18. Januar) habe man aber durchaus im Blick, sagt Sforza. Einziger Neuzugang in Reihen der Basler ist bislang Liam Chipperfield (16). Der Sohn von FCB-Legende Scott Chipperfield stiess im Dezember von der U18 zu den Profis.