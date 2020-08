Ciriaco Sforza übernimmt die Geschicke am Rheinknie. Der 50-Jährige verlässt den FC Wil und tritt beim FCB die Nachfolge von Marcel Koller an.

Schafft er es, mit dem FC Basel Meister zu werden? Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Die Meldung kam bereits am Dienstagabend nach dem Cup-Sieg des FC Basels gegen den FC Winterthur. Die Nachricht, dass Ciriaco Sforza FCB-Trainer wird. So schrieb diese Zeitung etwa, dass man sich am Montag schon zu Gesprächen im Basler Club de Bâle – FCB-Boss Burgener ist VR-Präsident – getroffen habe. Und laut Informationen von «20 Minuten» fehlte Sforza im Wil-Training und soll in Basel gesehen worden sein.

Es war also schon klar. Doch die offizielle Bestätigung des Clubs fehlte noch. Doch diese kam dann auch – am Mittwochmittag.

Zahlt er seine Ablöse selbst?

So vermelden die Basler zu diesem Zeitpunkt, dass sie mit Sforza einen Zweijahresvertrag unterschrieben haben. Mit dem Mann also, der seit April 2019 in der Challenge League beim FC Wil engagiert war, nach fast vier Jahren ohne Trainerjob. Sforza besass eine Ausstiegsklausel für die Super League, die entweder den FC Basel oder möglicherweise ihn selbst rund 300’000 Franken kosten soll. Dies berichten zumindest die Tamedia-Zeitungen (Bezahlschranke). Auch schreiben sie, dass er einen Bruchteil jener geschätzten 1,2 Millionen Franken kassiere, die Marcel Koller beim FCB als Jahres-Fixsalär ausgehandelt hatte.

Für den 50-jährigen Aargauer ist der FCB die sechste Station als Trainer, die vierte in der Super League. Beim FC Luzern, den Grasshoppers und dem FC Thun stand er 186 Mal in der höchsten Liga an der Seitenlinie, er gewann 58 Mal und durchschnittlich 1,16 Punkte pro Spiel.

Der 50-Jährige hat ein gutes Händchen für junge Spieler. Foto: Marc Schumacher/freshfocus

Auch gilt Sforza als guter Ausbildner, der laut Wil-Präsident Maurice Weber in diesem Jahr zehn junge Spieler in die Super League gebracht hat. Genau diese Qualität wünscht sich FCB-Präsident Burgener für den FCB. Fabian Frei aber sagt auf den Namen Sforza angesprochen: «Ich hatte mal ein Gespräch mit Ciri vor x Jahren, als ich noch bei St. Gallen spielte und hatte einen guten Eindruck. Er war diskussionslos ein super Fussballer. Er weiss wie es geht und macht jetzt einen guten Job bei Wil.»

Auch Weinzierl war im Gespräch