SFV-Boss Blanc: «Murat Yakin ist und bleibt unser Nationaltrainer»

Drittes Remis in der einfachen Quali-Gruppe I, horrendes Abwehrverhalten, spürbare Spannungen im Team: Gut zehn Monate vor der Europameisterschaft in Deutschland werden die Sorgen um die Verfassung der Schweizer Nati immer grösser. Damit steigt vor allem der Druck auf Trainer Murat Yakin. Der 49-Jährige, dessen Vertrag mit der Qualifikation ausläuft und für die allfällige Endrunde verlängert werden würde, wankt nach dem 3:3 am Sonntag in St. Gallen gegen Belarus öffentlich. Heftige Kritik in den sozialen Medien und erstmals Journalistenfragen zu seinem Job waren die Folge.