Frauen-Nationalteam: SFV entlässt Mitarbeiter

Per sofort entlässt der Schweizerische Fussballverband einen langjährigen Mitarbeiter. Gegenüber 20 Minuten bestätigt der SFV dies. Grund für die Entlassung sei ein Vorfall innerhalb des Frauen-Nationalteams, von dem der Verband «Ende September in Kenntnis gesetzt wurde». Laut «Nau» soll der Beschuldigte die körperliche Integrität einer Spielerin verletzt haben. Gemäss SRF wurde der Mitarbeiter vom SFV im September per sofort vom damals laufenden Zusammenzug des Teams in der Nations League abgezogen.