Frauen-Nati: Gefeuerter SFV-Mitarbeiter wehrt sich

Gut zwei Monate ist es her, dass der Schweizerische Fussballverband einen langjährigen Mitarbeiter entliess. Die genauen Gründe dafür kommunizierte der Verband damals nicht. Nun bringen Recherchen des «Blick» neue Erkenntnisse. Nach der Niederlage im WM-Achtelfinal gegen Spanien befand sich das Frauen-Nationalteam auf der Rückreise, als es in der Sicherheitskontrolle am Flughafen Auckland zu einem Übergriff gekommen sein soll. Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, einer Spielerin mit zwei Fingern in den Po gekniffen zu haben.