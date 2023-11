SFV: Nati-Trainerin Inka Grings in Untreue-Skandal verwickelt

Sie soll Hermann Tecklenburg dabei geholfen haben, Gelder am Fiskus vorbeizuschleusen.

Inka Grings hat in ihrer Heimat Deutschland Ärger am Hals.

Das berichtet die deutsche Zeitschrift «Bunte» am Mittwochmorgen.

Seit Januar ist Inka Grings Trainerin der Schweizer Frauen-Nati. Die Bilanz: 14 Partien und nur ein Sieg. Die Stimmung: angespannt. Nun dürfte die 45-Jährige aber gerade andere Sorgen haben. Denn wie die deutsche Zeitschrift «Bunte» am Mittwochmorgen berichtet, muss Grings in ihrer Heimat Deutschland eine Geldauflage bezahlen. Dies, weil die ehemalige DFB-Spielerin in den Untreue-Skandal von Hermann Tecklenburg verwickelt sein soll.