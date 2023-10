Israel: Nati-Training wegen dramatischer Entwicklungen verschoben

Aufgrund der «aktuellen und dramatischen Entwicklungen» in Israel hat die Uefa bereits am Sonntagabend entschieden, das EM-Qualifikationsspiel Israel – Schweiz in Tel Aviv für diese Woche definitiv abzusagen.

Nun kommunizierte der SFV, dass sich dadurch auch das Programm der Nati, die während dieses Länderspiel-Fensters somit am Sonntag um 18 Uhr in St. Gallen gegen Belarus ein EM-Qualifikationsspiel austragen wird.



Der Start des Zusammenzugs wird deshalb um zwei Tage auf Mittwochvormittag verschoben. Aus diesem Grund verschiebt sich auch das öffentliche Training von Montag, 9. Oktober, auf Mittwoch, 11. Oktober, 16.30 Uhr, auf dem GC/Campus in Niederhasli. Die Nati wird am Mittwochabend nach dem öffentlichen Training direkt nach St. Gallen weiterreisen und am Spielort die restliche Vorbereitung für die Partie vom Sonntag absolvieren. Weitere Infos zu den aktuellen Ereignissen und zum Entscheid der Uefa kommuniziert der SFV Montagnachmittag bei einem Mediapoint.