Nummernschildauktion : «SG 4» für 179’700 Franken versteigert – nur ein Schild war bisher teurer

Das ersteigerte Geld kommt in die Staatskasse des Kantons.

Auf dieses Nummernschild konnte bis am Mittwochabend geboten werden.

Am Mittwochabend endete die Auktion.

Seit letzten Dienstagabend, 26. April, konnte auf der Website des Strassenverkehrsamts St. Gallen auf die Nummer «SG 4» geboten werden. Der Startpreis lag bei 5000 Franken und konnte jeweils in 100er-Schritten erhöht werden. Am Ende wechselte das Kontrollschild den Besitzer für 179’700 Franken. Der Meistbietende ist Nutzer LIAG20. Damit handelt es sich um das zweiteuerste Kontrollschild in der Schweiz (siehe unten).