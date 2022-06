Nummernschildauktion: «SG 4» wurde noch nicht bezahlt

Die Kontrollschild-Versteigerung der Nummer «SG 4» endete Anfang Mai. Der Startpreis lag bei 5000 Franken und konnte jeweils in 100-er Schritten erhöht werden. Am Ende wurde das Kontrollschild von dem Nutzer «LIAG20» für 179’700 Franken ersteigert. Damit handelt es sich um das zweitteuerste Kontrollschild in der Schweiz (siehe Box).