SGB fordert 5 Prozent mehr Lohn für alle – und droht mit Streiks

«Diese Lohnrunde lassen sich die Erwerbstätigen nicht mehr abspeisen», so der SGB.

Fünf Prozent höhere Gehälter für 2024 wegen der Teuerung , des Lohnrückstands und der guten Konjunktur – diese Forderung hat der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) am Freitagmorgen in Bern gestellt.

So begründet der Gewerkschaftsbund die Lohnforderung

Die Löhne seien zum dritten Mal in Folge gesunken , nun brauche es aus mehreren Gründen eine Trendwende:

Die Löhne müssten so stark steigen wie die Teuerung und die Arbeitsproduktivität, fordert der Gewerkschaftsbund: «Andernfalls verdienen die Arbeitgeber auf Kosten der Arbeitnehmenden mehr.»

Das meint der SGB, wenn er vom «Lohnrückstand» spricht

Vorwurf: Geht es um den Lohn, malen Firmen plötzlich schwarz

Viele Unternehmen hätten die gute Absatzsituation und Lieferengpässe genutzt, um ihre Preise und Margen anzuheben: «Die grossen Schweizer Firmen sind in ihren jüngsten Quartalsberichten teilweise geradezu euphorisch.» Gehe es aber um den Lohn, höre man von den Firmen immer nur düstere Prognosen.

Jetzt drohen Kampfmassnahmen und Streiks

«Diese Lohnrunde lassen sich die Erwerbstätigen nicht mehr abspeisen», zeigt sich der SGB kämpferisch. Jetzt müsse es aufwärtsgehen – notfalls mit Kampfmassnahmen. Der Verband bereite nun die Lohnverhandlungen in den einzelnen Brachen vor. Der «Lohnherbst» starte dann am 16. September mit einer Demo in Bern.