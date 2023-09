Traumlöhne gibts in der Schweiz bloss für die obersten 50’000

Gewerkschaftsbund ruft zur Demo auf

Der Gewerkschaftsbund ruft die Menschen in der Schweiz dazu auf, am 16. September in Bern für eine Wende in der Lohn- und Einkommenspolitik zu demonstrieren. Er fordert eine generelle Lohnerhöhung in der Grössenordnung von fünf Prozent. Wer eine Berufslehre abgeschlossen habe, müsse mindestens 5000 Franken pro Monat verdienen, und ein Teuerungsausgleich müsse wieder selbstverständlich werden. Es brauche nun Prämienverbilligungen statt Steuersenkungen für Vermögende und Gutverdienende.