Verlobte von NFL-Star : Shailene Woodley (29) versteht nicht alle Regeln im American Football

Die US-amerikanische Schauspielerin Shailene Woodley ist die Verlobte des NFL-Stars Aaron Rodgers, aber nicht so ganz mit den Regeln des Nationalsports Football vertraut. Auch bei der Verwendung der richtigen Sportbegriffe tue sie sich schwer, sagt sie.

Hollywood-Schauspielerin Shailene Woodley ist seit gut einem Jahr mit dem American-Football-Spieler Aaron Rodgers liiert. Der 37-Jährige spielt in der National Football League (NFL) für die Green Bay Packers. Für die 29-Jährige sind das Spiel und seine Regeln aber bis dato noch nicht ganz klar, gestand sie im Fernsehen.

Aus Liebe habe Woodley angefangen, sich mit dem Sport ihres Verlobten auseinanderzusetzen. «Niemand hat mich unter Druck gesetzt, mir Football anzuschauen, aber ich muss sagen: Es ist wirklich aufregend! Die Packers-Matches sind aber die einzigen, die ich wirklich interessant finde, weil es da Leute gibt, die ich unterstützen kann», so Woodley im Interview in der NBC-Talkshow «Late Night with Seth Meyer».