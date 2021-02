Der Quarterback verriet am Wochenende in einer Rede, dass er 2020 um die Hand einer Frau angehalten hat.

Die Liebes-News um Shailene Woodley (29) und Aaron Rodgers (37) finden aktuell kein Ende. Erst vor wenigen Tagen wurde überraschend bekannt, dass die Schauspielerin und der NFL-Star ein Paar sind. Nun folgt bereits die nächste Überraschung: Die beiden sind offenbar sogar schon verlobt. Dies berichtet das US-Magazin «People» , nachdem Rodgers am Wochenende in einer TV-Rede von «meiner Verlobten» sprach.

Der Quarterback der Green Bay Packers wurde am Samstag in einer virtuellen Zeremonie als diesjähriger NFL MVP, sprich als sportlich wertvollster Spieler der Liga, ausgezeichnet. Als er den Preis entgegennahm, reflektierte Rodgers in seiner Rede das vergangene Jahr. «2020 war verrückt und voller unvergesslicher Momente. Die Spiele haben mit wenigen Fans oder sogar in leeren Stadien stattgefunden», so Rodgers. Und ganz beiläufig erwähnt er: «Ich habe mich in diesem Jahr auch verlobt.»