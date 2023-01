Shakira lässt Mauer wegen Gerard Piqués Mutter bauen

Daraufhin veröffentlichte die Musikerin den Diss-Track «BZRP Music Session #53», in dem sie unter anderem singt: «Du hast einen Ferrari gegen einen Twingo eingetauscht, eine Rolex gegen eine Casio».

Das Anwesen der «She Wolf»-Sängerin liegt direkt neben dem Haus ihrer Ex-Schwiegermutter Montserrat Bernabeu. Für Shakira ist das mittlerweile ein No-go , schliesslich soll Piqués Mama seine Affäre mit der 23-jährigen Clara Chia Marti vertuscht und den beiden sogar einen Ort zu Verfügung gestellt haben, um Sex zu haben. Zudem soll Bernabeu die neue Liebe des Fussballers für Shakiras Geschmack viel zu schnell in der Familie willkommen geheissen haben. Erst Anfang der Woche wurde bekannt, dass Gerards vermeintliche Freundin noch vor der Trennung von Shakira und Piqué im Haus des Ex-Paares gesichtet wurde.

Shakira trennt sich von ihrer Schwiegermutter

Daher hat die Musikerin «Marca» zufolge jetzt damit begonnen, eine Mauer zwischen ihrem Grundstück und dem von Piqués Mutter erbauen zu lassen. Das spanische Newsportal vermeldet, dass eine TV-Kamera einen Betonmischer gefilmt habe, welcher auf Shakiras Anwesen in Barcelona aktuell eingesetzt wird.

Erst kürzlich habe die 45-Jährige gemäss mehreren Berichten eine lebensgrosse Hexenpuppe auf ihrem Balkon platziert, die sie direkt auf das Gebäude ihrer ehemaligen Schwiegermutter nebenan gerichtet hat. Dazu spielte die Musikerin laut Anwohnerinnen und Anwohnern ihren neuen Song «BZRP Music Session #53» laut in Dauerschleife ab. Darin singt sie: «Meine Schwiegermutter hast du mir als Nachbarin hinterlassen, mit der Presse an der Tür und den Schulden in der Kasse.»