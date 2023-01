Shakira rechnet mit Gerard Piqué ab

So lautet eine Zeile in dem Track: «Viele Besuche im Fitnessstudio. Aber arbeite auch ein bisschen an deinem Gehirn.»

Gemeinsam mit dem Musikproduzenten Bizarrap veröffentlicht die 45-Jährige am Mittwoch den Track «BZRP Music Sessions #53». Darin scheint sie mit ihrem Ex Gerard Piqué und dessen neuer Freundin abzurechnen.

Shakira meldet sich mit neuer Musik zurück – und die hat es in sich. Gemeinsam mit dem Produzenten Bizarrap hat die 45-Jährige den Track «BZRP Music Sessions #53» veröffentlicht, der am Mittwoch auf Spanisch erschienen ist. Darin singt die Musikerin etwa: «Ich bin zwei 22er wert. Du hast einen Ferrari gegen einen Twingo eingetauscht. Du hast eine Rolex gegen eine Casio eingetauscht». Bezieht sich Shakira in der Single etwa auf ihren Ex Gerard Piqué und seine neue Freundin?