Shakira und Gerard Piqué sollen sich getrennt haben.

Während die «Whenever, Wherever»-Interpretin bereits erste Bilder von sich und dem Spanier auf Instagram gelöscht hat, soll Piqué seit einigen Wochen alleine in seiner Wohnung in Barcelona verweilen. Gemäss dem «Marca»-Magazin sei der Sportler von mehreren Nachbarinnen und Nachbarn im Gebäude seiner Solo-Wohnung gesichtet worden. Zudem sei er momentan viel in Nachtclubs und Bars in der spanischen Hauptstadt unterwegs – und zwar ohne Shakira.