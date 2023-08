Shakira und Lewis Hamilton sind «mehr als nur Freunde»

Zudem hätten sie sich im Juli «gleich drei Mal in Shakiras Villa auf der balearischen Urlaubsinsel Ibiza getroffen», plauderte der Paparazzo Sergio Garrido im spanischen TV-Sender Telecinco aus.

Bereits Mitte Mai wurde die Musikerin mit dem Formel-1-Piloten bei einem Bootsausflug in Miami gesichtet, was erste Spekulationen um eine Liaison auslöste.

Was läuft wirklich zwischen Lewis Hamilton und Shakira? Laut einem Insider sollen die beiden «mehr als nur Freunde» sein.

Seit Monaten ranken sich die Gerüchte um Shakira und ihren Beziehungsstatus. Nachdem ihre Beziehung mit Ex-Fussballer Gerard Piqué nach fast zwölf Jahren in die Brüche gegangen war, entfachte sich ein Rosenkrieg par excellence . Dieser sei mittlerweile beendet: Neuesten Berichten zufolge sollen die beiden Frieden geschlossen haben.

So heisst es aus nahem Umfeld von Shakira: «Sie halten die Trennungsvereinbarung buchstabengetreu ein, es gibt keine Diskussionen oder Probleme mehr», schreibt die spanische Zeitschrift «Vanitatis». Die Aussage wird von Piqués engem Umfeld bestätigt: «Es gibt kein Problem mehr.»

Ist Lewis Hamilton Shakiras Neuer?

Bereits im Mai gab es Spekulationen um eine mögliche Beziehung zwischen der Kolumbianerin und Hamilton. Wie der Paparazzo Sergio Garrido im spanischen TV-Sender Telecinco neulich ausplauderte, hätten sich die beiden im Juli «gleich drei Mal in Shakiras Villa auf der balearischen Urlaubsinsel Ibiza getroffen».

Die beiden seien «sehr vertraut» miteinander

Die «Geheimtreffen» hätten während einer kurzen Pause im Formel-1-Kalender stattgefunden, so der Fotograf – wohl zwischen dem britischen Grand Prix und dem Rennen in Ungarn. «Als Shakiras Angestellte die Villa verliessen, blieb die Sängerin zurück und erhielt einen Besuch von Hamilton», schilderte er. Garrido behauptete zudem, Hamiltons persönlicher Fahrer hätte über «ständige Telefonate» der beiden berichtet. Auch bei einem gemeinsamen Dinner sind die Singles gesichtet worden.

Nach dem Grand Prix in Silverstone Anfang Juli soll Shakira bis in die frühen Morgenstunden mit Hamilton gefeiert haben. Berichten zufolge ist sie in den Londoner Nachtclub Tape gegangen, um den Rennfahrer zu treffen, nachdem sie ihn beim Rennen unterstützt hatte. Ein Partygast meinte, sie hätten «sehr vertraut» gewirkt. Sie seien allerdings getrennt voneinander nach Hause gegangen.