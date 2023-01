Shakira verbietet ihren Kindern, Piqués Eltern Oma und Opa zu nennen

Abrechnung mit Ex-Schwiegermutter

Erst kürzlich liess die 45-Jährige den Bau einer Mauer veranlassen, welche zwischen ihrem Haus und das ihrer Ex-Schwiegereltern hochgezogen werden soll. Damit will die «Waka Waka»-Interpretin Piqués Eltern auf Distanz halten. Doch damit nicht genug, so hing sie eine Hexenpuppe auf ihren Balkon und spielte ihren neuen Song «BZRP Music Session #53» in Dauerschlaufe. Darin rechnet die Latina mit ihrem Ex ab.