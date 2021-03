Syrien : Shamima Begum hat den IS-Schleier fallen lassen

Der 21-jährigen Britin ist die Staatsbürgerschaft entzogen worden. Von Syrien darf sie erst nach Grossbritannien zurückkehren, wenn sie keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit sei, so die Richter. Prompt tauchen jetzt Fotos einer ganz westlich gekleideten Shamima Begum auf.

Mit 15 Jahren reiste die gebürtige Britin Shamima Begum 2015 nach Syrien zum «Islamischen Staat». AFP/ METROPOLITAN POLICE

Darum gehts Neue Fotos von Shamima Begum zeigen die 21-Jährige im syrischen Camp Roj.

Die Britin, der die Staatsangehörigkeit entzogen wurde, trägt statt IS-Schleier jetzt westliche Kleidung.

Begum war mit 15 Jahren nach Syrien gereist. Ihr Fall wird auf der Insel nach wie vor heftig debattiert.

Sie ist 21 Jahre alt und hat bereits drei Kinder verloren. Das ist nicht der einzige hohe Preis, den Shamima Begum dafür zahlt, dass sie mit 15 Jahren im Islamischen Staat (IS) in Syrien leben wollte. Seit das so genannte Kalifat des IS zerstört wurde, lebt die gebürtige Britin in einem kurdischen Gefangenenlager im Nordosten Syriens. Die Staatsbürgerschaft wurde ihr entzogen, mit einer Rückkehr in die Heimat kann sie nicht rechnen – vor gut zwei Wochen hat das oberste Gericht in London ihren Antrag abgelehnt, in Grossbritannien juristisch gegen die Aberkennung ihrer Staatsbürgerschaft vorgehen zu dürfen.

Eine Rückkehr der 21-Jährigen sei erst möglich, wenn gewährleistet sei, dass die öffentliche Sicherheit dadurch nicht gefährdet werde, so die Richter. Möglich, dass Begum und ihre Anwälte sich dies zu Herzen nahmen. Jedenfalls sind Fotos aus Camp Roj aufgetaucht, auf denen sich die ehemalige Britin ganz westlich zeigt: Unverhüllt, in Jeans, T-Shirt, Hoody und einer Sonnenbrille (siehe Tweet unten). Begum, die den britischen Fotografen mit Handschlag begrüsste, hatte den Aufnahmen zugestimmt. Ein Interview lehnte sie auf Anraten ihres Anwaltes jedoch «höflich ab».

«Wäre sie weiss, würden wir sie als Opfer sehen»

Auf der Insel ist die Debatte rund um die Richtigkeit der Aberkennung der Staatsbürgerschaft der gebürtigen Britin nach wie vor nicht abgeklungen. Menschenrechtsgruppen kritisieren die Entscheidung des obersten Gerichts und sprechen von einem «gefährlichen Präzedenzfall». Sie verlangen, dass Begum die Rückkehr nach Grossbritannien erlaubt wird, damit sie dort einen fairen Prozess erhält.

Öl ins Feuer hat jetzt auch der bekannte britisch-indische Bildhauer Sir Anish Kapoor gegossen: «Wäre sie weiss, würden wir sie eher als Opfer sehen», teilte er öffentlich mit.

Wenn statt Begum und ihren drei Freundinnen sich 2015 vier weisse Schulmädchen auf den Weg nach Syrien gemacht hätten, um unter dem IS zu leben – «würden Sie sie als Terroristinnen oder als Opfer von Terroristen sehen?». Er habe keinen Zweifel daran, dass «wir verlangen würden, keinen Aufwand und Kosten zu scheuen, um sie in die sichere Heimat zurückzubringen», so Sir Anish und fragte: «Kann es sein, dass einige britischer sind als andere?». In seiner Mitteilung, die auch Begums Anwalt unterzeichnet hatte, fordert Sir Anish «mehr Mitgefühl und Verständnis» von der Regierung. «Der Fakt, dass sie zurückkehren will, zeigt, dass sie bereit ist, sich in Grossbritannien für ihre Fehler vor dem Gesetz zu verantworten.»

Die Staatsbürgerschaft war Begum entzogen worden, kurz nachdem die gebürtige Britin 2019 in einem syrischen Flüchtlingslager gefunden worden war. Sie war damals im neunten Monat schwanger. Das Kind starb nach wenigen Wochen ebenso wie ihre zwei zuvor geborenen. Damals zeigte sie keine Reue, sich dem IS angeschlossen zu haben.

«Öffentliches Bekenntnis, mit dem IS gebrochen zu haben»

Die neuen Bilder legen demgegenüber einen Sinneswandel der 21-Jährigen nahe. «Das Camp teilt sich in Gruppen. Diejenigen Frauen, welche weiter die Ideologie des IS vertreten und jene, die sich davon komplett gelöst haben», sagt Lagerleiterin Nora Abdo. «Die zweite Gruppe wächst, der generelle Trend geht in Richtung Ablehnung des IS.» Frauen in dieser zweiten Gruppe würden sich bewusst westlich kleiden, so die Harvard-Forscherin Vera Mironova zu britischen Medien. «Das Ablegen des Schleiers ist ein öffentliches Bekenntnis, dass man mit dem IS gebrochen hat.»

Insofern halte sie es nicht für eine «Strategie», dass Begum sich westlich kleide. Wer den Schleier ablege, mache sich das Leben im Camp nicht unbedingt einfacher. Man verliere etwa Privilegien, da die IS-Anhängerinnen in den Camps wegen ihrer Netzwerke draussen leichteren Zugang zu Geld oder Mobiltelefonen hätten.

In Camp Roj leben rund 2600 ausländische Frauen und Kinder, darunter auch Schweizerinnen und ihre Kinder. Die kurdisch geführte Lagerverwaltung führt seit Jahren und auf eigene Rechnung auch rudimentäre Deradikalisierungs-Programme für die Insassen durch. Hier ist das möglich – im Gegensatz zum Lager al Hol mit seinen 62’000 Insassen. Es gilt als Brutstätte des Extremismus, zumal ein grosser Teil der Insassen noch unter den Regeln des IS lebt. Ausbrüche und Morde sind an der Tagesordnung.