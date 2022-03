Flug annulliert – Shanghai-Passagiere müssen bleiben – Swiss fürchtet Blockierung des Fliegers

«Die Airline befürchtet, dass die Maschine in Shanghai nicht abgefertigt werden und somit nicht in die Schweiz zurückfliegen könnte», so Swiss-Sprecherin Meike Fuhlrott.

Passagiere und Passagierinnen, die nach Shanghai hätten fliegen sollen, sitzen an einem Gate am Flughafen Zürich fest.

Die Swiss annullierte am Sonntag einen Passagierflug nach Shanghai, weil in der Millionenstadt ein Lockdown verhängt wurde.

Seit Sonntagabend sind am Flughafen Zürich rund 100 Passagiere und Passagierinnen gestrandet, die mit dem Swissflug LX188 von Zürich nach Shanghai hätten fliegen sollen. Ein News-Scout berichtete von chaotischen Zuständen. Wegen Omikron wurde in Shanghai seit Montag ein Lockdown verhängt, der vorerst bis nächste Woche anhalten soll. Laut der Swiss hat man sich daher entschieden, den Passagierflug vom Sonntag sowie den Frachtflug vom Montag nach Shanghai zu annullieren.

«Hintergrund sind Unsicherheiten unter anderem bei der personellen Besetzung sowie der Betankung am Flughafen Shanghai», so Sprecherin Meike Fuhlrott. «Die Airline befürchtet, dass die Maschine in Shanghai nicht abgefertigt werden und somit nicht in die Schweiz zurückfliegen könnte.» Es wäre möglich, dass die Maschine und das Flugpersonal vor Ort blockiert wären.

«Wir frieren und möchten eine Heizung»

Laut dem Flughafen Zürich haben einige Passagiere kein Visum und können daher nicht in die Schweiz einreisen. Gemäss Sprecherin Bettina Kunz habe man den Passagieren Liegemöglichkeiten, Verpflegung und Internet zur Verfügung gestellt. Wie Bilder des News-Scouts zeigen, warten die Menschen am Gate. Sie halten Plakate mit der Aufschrift «I want go home» in die Höhe. Einige Passagiere und Passagierinnen tragen einen Schutzanzug. Andere schlafen am Boden auf Matten. «Es ist sehr kalt hier, wir möchten eine Heizung», fordert der News-Scout.