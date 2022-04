26 Millionen betroffen : Shanghai verlängert Corona-Lockdown

Die chinesische Null-Covid-Strategie kann mit der Geschwindigkeit der Verbreitung von Omikron nur schwer mithalten. Die Bewohnerinnen und Bewohner von Shanghai müssen auf unbestimmte Zeit Zuhause bleiben.

Die chinesische Hafenmetropole Shanghai hat den Corona-Lockdown für seine 26 Millionen Einwohner auf unbestimmte Zeit verlängert. Unter Hinweis auf den rasanten Anstieg der Infektionen sprach der Vize-Parteichef Gu Honghui am Dienstag vor der Presse von einem «Wettrennen gegen die Zeit». Erst müssten die Massentests vom Montag, ihre Überprüfung sowie der Transport der Infizierten in Quarantäne abgeschlossen werden, bevor über die weitere Richtung der Kontrollmassnahmen entschieden werde. «Die Lage ist sehr akut.»

In der bisher schlimmsten Corona-Welle in China seit zwei Jahren meldete die Gesundheitskommission in Peking einen Rekord von mehr als 16’000 neuen Infektionen. Mit mehr als 15’000 sind die meisten Fälle asymptomatisch. Allein in Shanghai wurden nach den Tests der vergangenen Tage 268 Erkrankungen und mehr als 13’000 Ansteckungen ohne Symptome gemeldet – erstmals mehr als 10’000 an einem Tag. Schwer betroffen ist auch die nordostchinesische Provinz Jilin, wo ebenfalls Ausgangssperren herrschen und millionenfach getestet wird.