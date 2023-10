Shani Louk: Vor 23 Tagen im Gazastreifen entführt – Deutsche ist tot

Vor 23 Tagen war Shani Louk an einem Musikfestival in der Negev-Wüste.

Die von der radikalislamischen Hamas bei ihrem Grossangriff auf Israel als Geisel genommene Deutsche Shani Louk ist tot . Das israelische Aussenministerium teilte am Montag im Onlinedienst X (vormals Twitter) mit, der Leichnam der 22-Jährigen sei identifiziert worden. Louk hatte an einem Rave-Festival im Süden Israels teilgenommen, das von der Hamas überfallen wurde.

Mutter erkannte Tochter auf Geisel-Video

Shani Louk war seit dem Hamas-Massaker bei einem Rave-Festival in der Negev-Wüste im Süden Israels vermisst worden. Ihre Mutter Ricarda Louk erkannte ihre Tochter auf einem Video , auf dem die 22-Jährige halb nackt auf einem Pick-up zwischen mehreren Hamas-Männern offenbar im Gazastreifen zu sehen war, mit dem Gesicht zum Boden, die Beine verdreht. Ein Mann zieht an ihren Haaren, während ein anderer von aussen auf ihren blutenden Kopf spuckt. Die Männer rufen laut «Allahu Akbar», was «Allah ist gross» bedeutet. Anschliessend rast der Jeep davon.

Mehrere Besuche in Deutschland

Die Familie entschied sich dazu, die deutsche Staatsbürgerschaft ihrer Tochter öffentlich zu machen, in der Hoffnung, dass die deutschen Behörden im Falle einer Geiselnahme und eines möglichen Gefangenenaustauschs etwas unternehmen können. Die Mutter gibt an, dass sie in Kontakt mit der Botschaft und dem deutschen Bundeskriminalamt steht. Shani Louk habe nie in Deutschland gelebt, erklärt die Mutter, aber sie habe mehrmals das Land besucht, um ihre Grosseltern in Ravensburg zu sehen.