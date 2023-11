Shani Louk: Wurde einer ihrer Entführer getötet?

Shani Louk feierte an einem Festival in der Negev-Wüste. Die Hamas-Terroristen überfielen das Festival und töteten mehrere Menschen.

Das tragische Schicksal von Shani Louk (22) ging um die Welt. Am 7. Oktober besuchte die junge Frau ein Festival zum Sukkot-Feiertag in der Negev-Wüste, in der Nähe des Gazastreifens. Plötzlich überfielen Hamas-Kämpfer das Gelände, verübten Gewalttaten, töteten Menschen und entführten Hunderte von Unschuldigen, darunter auch Shani Louk. Mehrere Wochen nach der Entführung wurde bekannt, dass die 22-Jährige getötet wurde.